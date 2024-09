Nave Ruby con fertilizzante esplosivo allarme in Gran Bretagna Cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Londra, 27 settembre 2024. Si chiama anche lei, ma più che rubare i cuori (come Karima El Mahroug, la 17enne che inguaiò Silvio Berlusconi) li raggela. Lacargo battente bandiera maltese, che porta lo stesso nome della ragazza protagonista delle cene eleganti ad Arcore, si trova ora al largo delle coste del Kent nel Regno Unito col suo carico dipotenzialmente. Le stime parlano di 20mila tonnellate di nitrato d’ammonio. Il problema? Laè danneggiata e proprio per questo, pur essendo accompagnata da un rimorchiatore di scorta, diversi Paesi le hanno negato l’accesso ai loro porti. La situazione La Guardia Costiera britannica è in contatto con la, che secondo i dati di tracciamento, giovedì mattina si trovava nel Mare del Nord al largo della costa del Kent.