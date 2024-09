Napoli e non solo | i consigli e le ‘precisazioni’ di Rongoni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche il preparatore atletico Paolo, (anche) anello staff di Rudi Garcia. Di seguito le sue dichiarazioni. “Troppe partite? Lavoriamo in delle condizioni a cui dobbiamo adattarci. Dobbiamo gestire i carichi di lavoro cercando di modellare la strategia di allenamento con la partita che diventa il carico allenante. E’ il carico più importante per giocatori che fanno le coppe europee e non hanno nemmeno la pausa perchè vanno in nazionale. Per abitudine e strategie volute anche dal mister con cui ho lavorato, ho sempre mantenuto un minimo di lavoro di base. Ovvero che è quello di dare dei microcarichi perchè fare il defaticamento non sempre è la soluzione”. Non: idi“Se il problema non ce l’hai a novembre te lo ritrovi a gennaio.