Le pagelle Gemello e Mezzoni deludono Cisco è tra i pochi a salvarsi

(Di venerdì 27 settembre 2024)5 si fa sorprendere anche lui prima dal cross e poi dal colpo di testa di Cernigoi. Alla mezzora mette una pezza sulla conclusione dal limite di Cernigoi, ma un minuto più tardi è complice del raddoppio quando non trattiene il tiro del nove del Rimini.5 una serataccia. Dovrebbe avere occhi solo per Cernigoi e invece li chiude in più di un’occasione. Non è impeccabile nelle due reti del numero nove. ANGELLA 5 Seconda gara ingiorni, Formisano non ci rinuncia. Ma purtroppo non può uscire indenne da una serata come questa. Si mette a seguire Ubaldi. In occasione del 2-0, il capitano non è sul posto ma era difficile da prevedere la mezza cilecca di. GIRAUDO 5,5 sembra il meno responsabile di una notte tutta da dimenticare.6 prova a dare una scossa ma anche lui finisce nel tritacarne. Ma ne esce a testa alta, realizzando la rete del 3-1.