(Di venerdì 27 settembre 2024) La polizia norvegese ha emesso undinei confronti di Rinson Jose, un cittadino norvegese di origini indiane, scomparso la settimana scorsa durante un viaggio negli Stati Uniti. Jose, 39 anni, è il fondatore di Norta Global Ltd, un’azienda bulgara che si presume faccia parte della catena di fornitura deidi Hezbollah fatti esplodere da Israele il 18 settembre. L’attacco ha ucciso 12 persone e ne ha lasciate ferite circa 2.800. Il giorno successivo, 25 persone sono state uccise e più di 450 ferite in un altro attacco in cui sono stati fatti esplodere dei walkie-talkie. Dopo leoni del 18 settembre, Reuters ha rintracciato Jose ma l’si è rifiutato di rilasciare commenti sull’azienda bulgara, riattaccando il telefono. Da allora non è stato più rintracciabile.