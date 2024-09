In Spagna hanno condannato a un anno di prigione un razzista da stadio seriale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024) Inil razzismo alloè un problema sentito, soprattutto per le vicende di Vinicius. E poi ci sono dei veri e propri fuoriclasse del genere. Tipo il tifoso che è il tribunale investigativo numero 3 di Palma haa undie tre anni di divieto di accesso negli stadi. L’uomo è unrecidivo. Si è fatto beccare ad offendere, dagli spalti dellodi Maiorca, sia Vinicius e che Chukwueze quando giocava nel Villarreal, in due partite diverse. “I fatti sono accaduti due stagioni fa – racconta El Paìs – quando i bianconeri visitarono l’isola il 5 febbraio 2023 e poi due settimane dopo”. La Liga lo ha denunciato due volte per reati contro l’integrità morale aggravati da discriminazione con motivazioni razziste.