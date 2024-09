Ficini il cuore a Empoli e un passato in viola | L’entusiasmo potrà fare la differenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al derby trae Fiorentina mancano poco più di 48 ore e ad aiutarci a presentarlo è l’empolese doc Fabrizio, 274 presenze in azzurro ma anche 14 con la Fiorentina da gennaio 1999 fino alla fine di quella stagione (non giocò però il derby con la magliaaddosso)., che partita si aspetta? "Il derby è sempre una partita combattuta, l’ci arriva sulle ali delma anche la Fiorentina è in ripresa dopo la rocambolesca vittoria con la Lazio. Spero di vedere una bella partita". Si immaginava una partenza così dell’? "In parte sì perché, escluso l’anno scorso, l’ci ha quasi sempre abituato a buone partenze. Di sicuro però non così bene. Soprattutto chiunque gioca o entra, la squadra non perde organizzazione e intensità e di questo va dato merito a D’Aversa".