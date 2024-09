Errori e orrori in tv

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non guardo più telegiornali e talk show: giornalisti insipienti e incapaci di parlare un buon italiano. Ascoltarli è una perdita di tempo.Lucrezia Brunellivia email Gentile lettrice, a chi lo dice? Rimpiango la tv del passato, con Bontà loro e il Costanzo Show o le interviste in prima serata a Ungaretti, Quasimodo, Pasolini. La tv era in bianco e nero e io ero un bambino, ma anche le grigie tribune elettorali d’antan oggi paiono capolavori civici in mezzo a tanti beceri talk show. Mi riferisco anche al rozzo uso dell’italiano. Prenda l’ex fidanzato di Palazzo Chigi, il Giambruno, e quel suo fraseggio sgangherato: “Le ragazze hanno il diritto di ubriacarsi”. Ma non si chiama “diritto”, si chiama “libera scelta” ed è tutt’altro concetto. La Rai non è da meno, anzi.