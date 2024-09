Calhanoglu imprescindibile per l’Inter | una regia da cui ripartire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Hakansi candida per un posto da titolare contro l’Udinese nella sesta giornata di Serie A chedisputerà domani sabato 28 settembre alle ore 15. IL PUNTO – Hakannon è un giocatore qualunque perdi Simone Inzaghi. Il centrocampista turco rappresenta il motore che alimenta l’azione offensiva dei nerazzurri, l’uomo cui i compagni si affidano in fase di costruzione per orientare la gestione del pallone secondo le coordinate definite dall’ex Milan. Il calciatore dei meneghini dimostra, quasi in tutte le occasioni, il motivo per cui Inzaghi non riesca a rinunciare abitualmente al suo numero 20.pronto per Udinese-Inter: i nerazzurri non possono farne a meno L’OBIETTIVO –sarà regolarmente impiegato dal tecnico piacentino in occasione della gara contro l’Udinese di domani sabato 28 settembre.