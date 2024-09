Bonus Natale 100 euro | chi resta escluso dall’indennità una tantum di dicembre 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non tutti riceveranno aildi 100, destinato solo ad alcuni dipendenti. Il DDL di conversione del Decreto Omnibus (dl legge 9 agostonumero 113 contenente “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico)”, attualmente in discussione presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, vede una serie di emendamenti.Tra questi, c’è appunto quello presentato dal Governo, sul riconoscimento del, erogato in occasione delle festività natalizie, a beneficio dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, tra cui si segnala il reddito complessivo, la presenza di coniuge e figli oltre alla capienza fiscale (differenza tra Irpef lorda e detrazioni).Analizziamo in dettaglio a chi spetta la misura e chi invece, ne sarà