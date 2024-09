Bonus e sconti da chiedere subito risparmi centinaia di euro

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 27 settembre 2024) In Italia sono numerose le agevolazioni che vengono garantite alle categorie in difficoltà. Quali sono le principali e a chi spettano? I sussidi economici hanno un compito fondamentale, perché consentono anche ai soggetti in evidente difficoltà di beneficiare di beni e servizi e soddisfare le proprie esigenze. I Governi italiani si sono sempre mostrati particolarmente attenti verso le fasce più deboli della popolazione, contribuendo ad arginare le condizioni di estremo disagio. Le persone con problemi economici hanno diritto a tantissimi benefici (informazioneoggi.it)Garantire adeguati aiuti e vantaggi a chi ne ha bisogno, dunque, costituisce una necessaria manifestazione di giustizia sociale. Se si considera che l’età media si è notevolmente allungata, è fondamentale rivolgere particolare attenzione ai soggetti più anziani, che sono più meritevoli di tutela.