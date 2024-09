Al via concerti e talk con la rassegna Mount Echò Sul palco le fragilità umane trasformate in arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arriva la nona edizione diEchó, quest’anno all’insegna delle. Al Teatro delle Logge, da dopodomani al 7 dicembre quattro appuntamenti musicali arricchiti dae mostre con Francesca Bono, Collin Stetson, Tapir! e Paolo Spaccamonti in un viaggio che "sonda le, esplorando le infinite possibilità che possono offrire al linguaggio artistico".che in questo caso sono "intese come fonte di ricchezza e autenticità – spiegano gli organizzatori – e non come limiti, come elementi fondanti dello sviluppo di un linguaggio artistico identitario. Questa ricerca si riflette nella scelta degli artisti, ognuno dei quali porta suluna visione unica del tema". Si pcon Bono, domenica. La musicista, performer e fondatrice della band bolognese Ofeliadorme presenterà il suo lavoro solista. Sarà il suo primo live in Italia.