Zelensky nei guai | il piano per la vittoria non convince gli Usa E Trump lo scarica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non ci sono grandi notizie per il Presidente Ucraino, in visita a Washington per presentare il suo “per la” nella guerra alla Russia. Anche se Joe Biden ha annunciato nuovi aiuti a Kiev, l’amministrazione americana ha espresso forti perplessità riguardo al cosiddetto al progetto del leader ucraino. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, alcuni funzionari statunitensi ritengono che la proposta dimanchi di una strategia globale. La preoccupazione è che ilsi riduca a una semplice richiesta di ulteriori armi, inclusa la revoca delle restrizioni sui missili a lungo raggio, senza offrire una visione chiara per la risoluzione del conflitto con la Russia. “Niente di nuovo” “Non sono impressionato, non c’è niente di nuovo”, ha dichiarato uno degli alti funzionari della Casa Bianca.