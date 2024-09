Tumori della testa e del collo tre pazienti subito in lista di attesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Campagna di prevenzione deie del, significativi i numeri registrati: 153 iche si sono presentati alla visita, 83 all’ospedale di Civitanova e 70 in quello di Macerata e di questi 35 sono stati indirizzati ad ulteriori accertamenti, mentre trediagnosticati sono statiinseriti inchirurgica, due a Civitanova e uno a Macerata. Sono i risultati raggiunti nella Make Sense Campaign, iniziativa mirata alla sensibilizzazione e alla prevenzione che si è da poco conclusa all’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Civitanova, diretta dal dottor Cesare Carlucci. "La diagnosi precoce deidel cavo orale è fondamentale perché permette di fare la chirurgia quando la malattia è ancora in fase iniziale, con tutti i vantaggi che questo comporta per la vita stessa del paziente" spiega il primario.