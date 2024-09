Tensione in maggioranza Avs bacchetta Poggi Ma FI | Ingessate tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Ci stupisce che un ex presidente del Consiglio comegiudichi la partecipazione un’utopia, noi invece riteniamo che il nuovo bando promosso dall’amministrazione sia un passaggio importante". Sale latra gli alleati e il Partito democratico dopo il via libera tra mille distinguo alla bocciatura dei 19 progetti del ‘bando Muzzarelli’. Are il consigliere del Pd Fabio– che ha definito "utopistiche le delibere sia sulla rigenerazione che sulla partecipazione" – è l’Alleanza Verdi Sinistra per bocca di Paolo Silingardi (foto a sinistra) e Maria Teresa Rubbiani.