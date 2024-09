Serie C i provvedimenti del giudice sportivo | multate tre società

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) IlSostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 25 settembre 2024 ha deciso di sanzionare tre club. 1500 euro di multa al Taranto, 1000 euro per la Casertana e infine 200 euro per la Pro Vercelli. Per quanto riguarda gli allenatori si segnalano soltanto le ammonizioni, la seconda stagionale, per il tecnico Riccardo Colombo della Pro Patria e la prima per Roberto Taurino del Gubbio. L'articoloC, ideltreCalcioWeb.