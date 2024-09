Se lo facesse con me? | lo strano botta e risposta tra Sinner e Totti cosa bolle in pentola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Giocare a padel con Francescomi ha portato abbastanza fortuna, direi, quindi grazie mille Francesco. Se sciasse con me? Se io gli porto la metà della fortuna che lui ha portato a me, forse lo vediamo a Milano Cortina". Questa lascherzosa di Jannikall'ex capitano della Roma Francescoin un video sui social di Milano-Cortina. L'ex numero 10 parlando del numero 1 del mondo del tennis aveva detto: "? Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me a Padel è diventato numero 1 al mondo. Casualità? Non credo". E oggi, dopo la vittoria nel primo turno del torneo di Pechino,ha risposto con il sorriso alla battuta dell'ex capitano della Roma che aveva giocato con lui a padel al Foro Italico. Intanto l'azzurro ha fatto sentire la sua voce anche per analizzare la gara di oggi.