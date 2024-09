Saranno i missili Nato verso la Russia a far scattare una guerra nucleare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Stefano Briganti A questo punto le carte sono scoperte sul tavolo del conflittovia Ucraina. La scelta diad oltranza della compagine Kiev-Washington-Bruxelles ha sviluppato in tre anni una spirale infernale. Unaeconomica che, come numero, supera quello di tutte le sanzioni comminate dagli Usa e dalla Ue negli ultimi sessant’anni. A questasi è affiancata l’infaticabile e continua fornitura di armi occidentali ee un instancabile sostegno a Zelensky, politico, economico e militare del valore complessivo di 200B$. Le armi sono cresciute in potenza, dai Javelin del 2022 agli Storm Shadows e ATACMS del 2024, passando da un uso difensivo contro l’esercito russo in Ucraina all’uso “difensivo” contro lasul suolo russo.