Realizza il tuo sogno e impara una nuova lingua straniera!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Oggi la conoscenza di più lingue è diventata una competenza fondamentale nel mercato del lavoro. I corsi offerti da ABF sono pensati per aiutare gli allievi ad apprenderle e a scoprire le culture di paesi come Inghilterra, Germania e Spagna. L’inglese e lo spagnolo sono tra le lingue più diffuse a livello globale, parlate rispettivamente da 1,5 miliardi di persone e più di 500 milioni. Se si aspira a viaggiare frequentemente o a collaborare con persone di altre nazionalità, è essenziale raggiungere una buona padronanza. Inoltre, specialmente in ambito lavorativo, conoscere il tedesco può aprire molte opportunità professionali, soprattutto in settori industriali e tecnologici.