Queste saranno le snekaer più cercate dei prossimi mesi

(Di giovedì 26 settembre 2024) I tempi delle sneaker in edizione limitata, difficili da acquistare e costosissime sono finiti. Un nuovo (vecchio) modello, amato in passato ma tornato solo recentemente sugli scaffali dei negozi, è pronto a conquistare le tendenze Autunno Inverno 2024 2025. A rilanciarescarpe ci hanno pensato le celebrity, grandi fan di questo modello da poco meno di 90 euro, che le hanno abbinate sotto a qualsiasi genere di look. Di quali scarpe da ginnastica ultra glamour stiamo parlando? Delle Nike Cortez.