Panico all’Aria che tira il sindaco di Caltanissetta sviene in diretta Parenzo | Non inquadriamolo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Momenti dinel corso dell’ultima puntata di L’Aria che, su La7. Nel bel mezzo del collegamento incon la piazza calda diper l’emergenza idrica, il primo cittadino Walter Tesauro accusa un malore. L’inviata di Davidsi trova lì per registrare le proteste che proseguono da giorni per la carenza di acqua potabile. Il clima è incandescente con i cittadini in strada che inveiscono contro l’amministrazione locale e il governo. Ildiina L’Aria cheDurante il collegamento inil primo cittadino del capoluogo siciliano si accascia in terra. Immediatamente dalla centrale operativa del 118 viene inviata un’ambulanza. Stando ai racconti non mandati in onda il, intercettando la confusione e il trambusto, all’improvviso è diventato pallido.