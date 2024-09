Nba Derrick Rose annuncia il ritiro | Grazie basket mio primo amore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il cestista americanohato il suodopo 16 stagioni in campo. “Il prossimo capitolo sarà quello di seguire i miei sogni e condividere il mio successo“, ha dichiarato l’ormai ex playmaker alla rivista sportiva statunitense The Athletic. Eletto MVP nel 2011 a soli 22 anni, D-rimane il più giovane giocatore ad aver vinto questa onorificenza nel campionato diamericano. Dopo sedici stagioni nella massima lega statunitense, trascorse soprattutto con le canotte di Chicago Bulls e New York Knicks,si congeda con l’obiettivo di mostrare al mondo “l’uomo che è al di là del mondo del“. “Che sia bella o brutta, tutti hanno una certa storia nella loro vita. Anche se potessi, non cambierei la mia, perché è la storia che mi ha permesso di trovare la vera gioia“, ha aggiunto nella dichiarazione.