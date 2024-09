Morto lo studente 16enne caduto dal secondo piano di una scuola di Torre del Greco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Èildidelda una finestra dell’istituto tecnico Pantaleo e ricoverato in fin di vita all’Ospedale del mare di Napoli. Dopo due giorni di ricovero e un delicato intervento chirurgico, il suo cuore si è fermato. Ora la salma resta ancora a disposizione della Procura diAnnunziata, che ha aperto un’inchiesta sulla vicenda per valutare se possano esserci eventuali responsabilità sulla vigilanza del minore che, come ogni mattina, era entrato con qualche minuto d’anticipo a. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia didelche dopo le prime indagini del caso hanno escluso che nell’episodio fossero coinvolte altri soggetti, propendendo per un gesto volontario del