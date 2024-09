Meghan Markle sotto accusa | Un demone con momenti da psicopatica

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024)ancora una voltada parte di ex collaboratori. Come ha riportato il tabloid Daily Beast, ripreso anche dal The Sun, alcuni ex dipendenti hanno definito la duchessa di Sussex «unconbrutti, molto brutti, da». Soltanto due settimane prima, l’Hollywood Reporter aveva riportato la testimonianza di una fonte molto vicina ae al principe Harry secondo cui l’ex attrice di Suits sarebbe «una dittatrice con i tacchi a spillo» con capacità di «ridurre uomini adulti alle lacrime», tanto che «tutti sono terrorizzati» da lei. Parole che richiamano alla memoria quelle di alcuni membri dello staff reale che nel 2022 definironouna «sociopatica psicotica» che aveva pianificato sin dall’inizio l’addio alla Royal Family.