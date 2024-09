LOL – Chi Ride è Fuori svelati i concorrenti della quinta edizione

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 26 settembre 2024) Svelato il castnuovadi LOL – ChiLOL – Chi, chi parteciperà allaC’è grande attesa per la nuovadi LOL – Chi, noto talent show che per quattro anni ha visto Fedez nei panni di conduttore, quest’anno però non ci sarà lui al timone. Ogniè stata capace di far divertire ere moltissimi telespettatori, di sicuro anche lastagione sarà un successo. Nei giorni scorsi sono statii nuovi conduttori, si tratta di Angelo Pintus e Alessandro Siani. Nelle scorse ore è stato reso noto anche il cast e questo ha aumentato ancora di più la curiosità dei tantissimi fan del programma, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà.