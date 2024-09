LIVE PSG-Juventus 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | ancora Cantore! bianconere avanti a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6? Che intensità in questi primi minuti di partita per la squadra torinese. Pressing alto e cambi fascia molto ben riusciti finora. 4? Non arriva la sponda sud’angolo ma buon momento per l’11 di mister Canzi. 3? In grandissimo affanno il PSG,d’angolo per la. 3? Sugli sviluppi deld’angolo arriva l’imbucata di Sofialei!!! La palla rimane vagante per un po’ in area tra un rimpallo e l’altro dove, con una zampata arrivae fa 0-1! 2? GOOOOOOOLLLLLLLLL diEEEEEEE 2? Subito occasione di Beccari da fuori su palla vagante al limite dell’area. Corner per le. 1? Cominciata la partita. 18:41 Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento.