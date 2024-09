Kacurri all’Arsenal un debuttante di nome Maldini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alle Olimpiadi 2024 c’erano un velocista maltese chiamato Beppe Grillo, un nuotatore camerunense diGiorgio Armani Kamseu Kamogne e il nostro azzurro di badminton Giovanni Toti. Ovviamente si trattava di casi di omonimia (non sempre desiderata) con i personaggi famosi, o meglio: i loro genitori avevano scelto quelispirandosi ai personaggi famosi. In questo club c’è un ultimo arrivato, che gioca nell’Arsenal: si chiama, difensore (neanche a farlo apposta) albanese, chiamato così dai genitori a causa della grande ammirazione per Paolo, leggenda del Milan. Curiosità vuole che il classe 2005 abbia fatto il suo esordio in prima squadra nel secondo tempo del match di Carabao Cup tra Arsenal e Bolton, terminato 5-1 per i londinesi, sostituendo Riccardo Calafiori, altro difensore italiano.