Fiori di carta e disegni | l’addio dei compagnetti a Francesco ucciso a 10 anni dal padre Roberto Gleboni nella strage di Nuoro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un banco vuoto, pieno didi, messaggi da parte dei suoi compagni. Viene ricordato così dai suoi amici di scuola il piccoloa dieciper mano del. L’uomo, all’alba di ieri a, haa colpi di pistola lui, la moglie Giusi Massetti, la figlia maggiore Martina e il vicino di casa Paolo Sanna per poi togliersi la vita.era in quinta elementare. «Ciao, mi dispiace che ora non sei più con noi. Io ti porto nel mio cuore. Spero che ti farai dei nuovi amici in paradiso», gli ha scritto una sua compagnetta. «Spero che nel paradiso tu stia bene e ti stia divertendo», scrive un altro, citato da La Nuova Sardegna. «Sgomenti con il cuore a pezzi.amore nostro» «Sgomenti con il cuore a pezzi.