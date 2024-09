Elly Babà | gli amici di Hamas sfidano il Viminale E il Pd tace sulla deriva antisemita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Divieti o non divieti il 5 ottobre i pro Palestina scenderanno in piazza. Dopo la notifica di stop, da parte della Questura di Roma, su disposizione del, ai promotori di due distinte manifestazioni organizzate nella Capitale, sale la tensione. I gruppi filo-palestinesi, infatti, non hanno gradito il provvedimento di San Vitale e promettono di non rispettare quello che definiscono un «divieto politico» messo in campo da un governo «complice» di Israele che usa la «repressione per mettere are ogni forma di solidarietà nei confronti del popolo palestinese». La decisione della Questura, arrivata dopo un Comitato per l'ordine e la sicurezza tenutosi al, ha considerato i rischi legati all'ordine pubblico rappresentato da possibili frange antisemite e celebrazione della strage commessa il 7 ottobre 2023 da parte dicontro Israele.