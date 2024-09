Danone promuove confronto su parità di genere in settore agroalimentare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 set. - (Adnkronos) - La sostenibilità economica e sociale della filieranazionale "rappresenta un fattore di stimolo e di grande attenzione perItalia che ha scelto di parlare a tutte le realtà del comparto, anche le più piccole e legate ai territori". Lo sottolinea il gruppo in una nota diffusa in occasione dell'evento 'La sostenibilità economica e sociale diItalia e della sua filiera', promosso durante il G7 di Ortigia, che ha visto untra Istituzioni e filiera per favorire politiche concrete per ladiall'interno del. In Italia - ricorda- solo il 55% delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni lavora, a differenza della media UE, che registra un tasso di occupazione femminile pari al 69,3%.