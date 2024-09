Commerzbank Orcel tende la mano | Test per l’Europa noi fuori dal cda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Da una parte UniCredit, che con il suo ad, Andrea, gioca la carta del dialogo e della prudenza, annuncia che tutte le opzioni sono possibile e che non chiederà posti nel cda. Dall’altra il governo tedesco, che continua a fare muro. "Stiamo valutando come trovare una soluzione che sia buona pere molto buona per il governo federale, mentre rispettiamo l’indipendenza di", ha affermato il segretario di Stato alle Finanze, Florian Toncar. Anche se ieri il portavoce di Scholz, Steffen Hebestreit, ha fatto sapere che non spetta a Berlino fermare la banca italiana: "Noi non siamo attori, le decisioni spettano al mercato dei capitali". E, proprio ieri, si è sfilata dalla partitala Deutsche Bank, il cavaliere bianco che, soprattutto nelle intenzioni del cancelliere Scholz, avrebbe dovuto scongiurare il rischio di una scalata tricolore.