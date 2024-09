Clodiense-Trento oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Aldo e Dino Ballarin valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa, la sconfitta incassata nello scorso turno contro l’Arzignano, vuole rialzare la resta per agganciare in classifica proprio i suoi rivali odierni., come seguire il match La squadra giallonera, dal suo canto, è reduce da unapositiva di due pareggi e due vittorie consecutive e ha intenzione di proseguire su questa strada per restare nelle posizioni importanti della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 257. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.