Chiasso in dogana con un pitone albino in auto

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Incon unrealevivo nascosto nell’. Gli agenti dell’Ufficio federale dellae della sicurezza dei confini in servizio nei giorni scorsi al valico stradale di, hanno effettuato un ritrovamento del tutto particolare. Durante un controllo, in cui è stato impiegato anche il cane di servizio specializzato in ricerca Cites, è stato intercettato un veicolo con targhe svizzere di rientro in Canton Ticino. L’uomo alla guida ha inizialmente dichiarato di aver acquistato della merce in Italia, senza scendere in dettagli. Si è deciso di effettuare un controllo approfondito con l’impiego del cane di servizio Oba il quale ha segnalato che qualcosa non andava: sotto il sedile anteriore del veicolo è stato infatti scoperto un sacchetto di plastica con all’interno, avvolto in un telo, unrealevivo (Phyton Regius).