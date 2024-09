Buona la prima per il nuovo Fano calcio Cinquina squillante al Santa Veneranda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024): Giulini; Orciani (1’ st D’Anzi), Nodari (1’ st Riggioni), Guei (1’ st Spuri), Incerti (1’ st Manuelli); Niang (19’ st Casoli), Omiccioli (1’ st Patrignani), Bianchi (19’ st Orazi); Palazzi (1’ st Mea); Giovannelli (1’ st Gueye), Sabbatini (1’ st Rolon). All. Spendolini.: Azzolini, Ubaldi, Diotallevi, Tecchi, Scudera, Ugolini, De Lilla, Imperatori, Rebrenovic, Prodan A., Panettieri. All. Cecchini.II Tempo: Zambasevic, Belligotti, Gaudenzi, Vitali, Vandini, Patella, Dini, Cangiari, Siracusa, Prodan I., Gorgolini. All. Cecchini. Arbitro: Patrizio Bonci. Reti: 17’ pt Tecchi (SV), 34’ pt Sabbatini (F), 2’ st aut Zambasevic (F), 17’ st Patrignani (F), 19’ st Gueye (F), 31’ st Casoli (F). Note: luce artificiale, terreno buono spettatori un centinaio, angoli 5-6.