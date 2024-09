Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milly Carlucci ha ‘strappato’ il sì dipercon le. L’ormai ex volto di Mediaset parteciperà per la prima volta allo show del sabato sera di Rai 1, in veste di ballerina per una notte durante la seconda puntata. La conferma è arrivata durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Come anticipato da Davide Maggio, il dialogo tra le conduttrici andava avanti da questa estate (vi abbiamo anche dato conto di un pranzo tra le due), con Milly che l’avrebbe voluta come concorrente eche auspicava al ruolo di giurata. Alla fine è stata trovata la quadra: un’ospitata in pista per una sera. Poca cosa rispetto alle intenzioni iniziali, ma che crea comunque curiosità.ci sarebbe stata benissimo in veste di concorrente: famosa quanto basta, con la passione per il ballo mai nascosta fin dai tempi di Baila.