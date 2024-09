All’Italian Tech Week Cristoforetti e Panesi lanciano un appello per un’Europa spaziale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) A conclusione della prima giornata dell’Italiandi Torino, evento che si terrà fino al 27 settembre e che riunisce imprenditori, investitori e leader del settore tecnologico, si è svolta una conversazione tra figure chiave che, in modo diverso, operano nel dominio. Sul palco si sono alternati Andrea Rota, moderatore dell’evento, Samantha, astronauta dell’Agenziaeuropea (Esa), Raffaele Mauro, venture capital di Primo Space, e Renato, fondatore di D-Orbit. Le loro riflessioni hanno toccato il ruolo dell’Europa nello spazio, le sfide future e il bisogno di una visione strategica per il continente. Samanthaha subito sottolineato il ruolo storico dell’Italia nella costruzione dei moduli pressurizzati della Stazioneinternazionale (Iss), ma ha anche evidenziato la necessità di non adagiarci sugli allori.