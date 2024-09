Una valanga di gol per il debutto | Esagerano Trecastelli e Loreto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ripartito il torneo di Seconda Categoria, nel segno del dilettantismo più puro che coinvolge migliaia di giocatori sparsi negli otto gironi di sedici squadre. Le anconetane sono nei gruppi C e D dove si è fatto subito sul serio con valanghe di gol già nella giornata di esordio di sabato scorso. Da segnalare gli otto gol nel match trae Monsano, con i locali che, pur privi del talento Kone, passato in estate alla Vigor Senigallia, si impongono per 5-3 e il derby nel derby tra Borgo Molino, squadra dell’omonimo quartiere senigalliese per la prima volta in Seconda e l’Aesse Senigallia Calcio che invece della Seconda è una fedelissima anche se ci è tornata solo quest’anno dopo la retrocessione dello scorso campionato al termine della sua prima stagione assoluta in Prima.