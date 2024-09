Storia e violenza in The Brutalist di Brady Corbet

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’81esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ha visto come vincitore del Leone d’Oro per il Miglior Film Pedro Almodovar con “The Room Next Door”, una delicata riflessione sul tema dell’eutanasia. I Leoni d’Argento sono andati invece a “Vermiglio” di Maura Delpero per il Gran Premio della Giuria (film che tra l’altro andrà a rappresentare l’Italia ai prossimi Oscar) e a “The” diper la Miglior Regia. The“The” diin particolare ha ricevuto anche il premio UNIMED, ovvero il premio insignito da una giuria di studenti di cinema provenienti da oltre 25 Paesi del Mediterraneo e creato dall’ “Unione delle Università del Mediterraneo”, con sede a Roma.