Salsa verde varianti abbinamenti e come prepararla anche col frullatore

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tanti sono gli intingoli che la cucina italiana propone nelle sue più famose ricette, per renderle ancora più gustose e saporite: uno di questi è la, un condimento presente in molte tradizioni culinarie diverse. Forse la più famosa è quella piemontese, che viene spesso utilizzata per accompagnare il classico bollito misto di carne. Realizzata con ingredienti semplici e genuini, ha un sapore particolarmente intenso e si sposa bene ai piatti dal gusto più delicato. Scopriamoin casa e quali sono le sueda provare assolutamente. Cos’è lapiemontese In tutta Europa sono presenti condimenti conosciuti con il nome di: sono generalmente a base di prezzemolo, acciughe, capperi e olio extravergine d’oliva, in combinazioni più o meno variegate.