Questa? Ecco perché non la ascolto | Elodie demolita da Katia Ricciarelli picchia durissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si scatena ancora,, una che non ha mai nascosto una certa avversione nei confronti delle nuove generazioni di cantanti (e delle nuove generazioni in generale), sfumatura che aveva già mostrato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Nonostante fosse "protetta" dagli autori e da Alfonso Signorini, la soprano ed ex moglie di Pippo Baudo aveva sollevato diverse polemiche con alcuni commenti controversi rivolti alle concorrenti più giovani, come Lulù Selassié e Miriana Trevisan. E ora,che anche alcune delle artiste più popolari della musica italiana vengono colpite, duramente, dalla. Il tutto in un una lunga intervista al Corriere della Sera, colloquio in cui ha ripercorso le tappe principali della sua vita sentimentale, ricordando relazioni note come quelle con Placido Domingo e Pippo Baudo.