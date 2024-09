Portobello | Marco Bellocchio produce e dirige la serie tv primo progetto della casa di produzione Our Films

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sarà, per la regia di, la primatv prodotta da Ourinsieme a Kavac Film, in cocon ARTE France e in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. Le riprese sono appena iniziate a Roma e avranno luogo anche in Sardegna, in Campania e in Lombardia. Ilin 6 episodi racconta la vicenda di Enzo Tortora, il celebre conduttore del programma televisivo omonimo, in onda dal 1977 per sette edizioni, accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Tortora fu recluso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa. Nel cast, Fabrizio Gifuni, nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi.