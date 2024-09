Onu | Meloni non va a ricevimento Biden e summit Ucraina ' ma su Kiev linea non cambia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) New York, 25 set. (Adnkronos) - L'intervento di 13 minuti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui ha ribadito il sostegno dell'Italia ae il dovere della comunità internazionale a "non voltarsi dall'altra parte", poi la cena con lo staff e subito in volo verso Roma. La premier Giorgiaanticipa il rientro, come reso noto domenica, 'sforbiciando' la missione Unga a New York di un giorno, dal 25 settembre -come da programma- al 24. E così non sarà presente al vertice sull'organizzato da Joeper la giornata di mercoledì, presente Volodymyr Zelensky. O meglio ci sarà , ma collegata da Roma.