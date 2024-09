Napoli favorito per lo Scudetto | realtà o trappola mediatica?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Negli ultimi giorni, ilè passato dall’essere considerato un outsider a diventare uno dei principali candidati per la vittoria dello. Questo cambiamento di prospettiva, alimentato dai media, potrebbe mettere una pressione significativa sulla squadra. Tuttavia, Antonio Conte, con la sua esperienza, è pronto a gestire la situazione. Siamo a fine settembre, con la Coppa Italia alle porte e solo cinque giornate di campionato alle spalle. Un mese fa, il calciomercato delera bloccato a causa della complessa trattativa per Osimhen. Molti esperti collocavano la squadra tra il sesto e il settimo posto nelle loro previsioni, dietro a club come Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Roma. Anche Conte, dopo la sconfitta iniziale con il Verona, manteneva un profilo basso, sottolineando la necessità di lavorare sodo in questa stagione di transizione.