Metro Awakening arriverà a novembre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024), l’attesissimo gioco VR ambientato nell’acclamata serie, sarà lanciato il 7. L’annuncio è stato fatto ieri durante lo State of Play di Sony, dove un nuovissimo trailer ha offerto uno sguardo più approfondito alla trama e al gameplay coinvolgente del gioco. Scritto da Dmitry Glukhovsky,racconta le origini di uno dei personaggi più importanti di. Sviluppato e pubblicato da Vertigo Games, in collaborazione con Deep Silver,è in arrivo su PlayStation VR2, Meta Quest 2 and 3, Steam VR e Viveport. Esplora il risveglio di una leggendaimmerge i giocatori nello spietato mondo post-apocalittico dicon un’esperienza VR coinvolgente, svelando la storia delle origini di uno dei suoi personaggi più amati.