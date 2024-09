L’Università in crescita Ci sono più studenti e l’offerta è maggiore | ora i numeri sorridono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ascoli città universitaria? Sembrava un progetto lontano, e invece,formativa continua a crescere e con lei anche la presenza di. Per la prima volta dopo undici anni torna a risalire il numero degliche frequentano i corsi universitari "e nonancora conteggiate le iscrizioni per l’anno accademico 2024-2025" commentano dal Consorzio universitario piceno. Anche se parziali, i dati parlano chiaro: c’è stata una fortenelle iscrizioni alle università con sedi nel Piceno.2.558 gliattualmente iscritti ai corsi di laurea nella provincia picena a fronte dei 2.208 conteggiati a giugno del 2023. Un incremento che vede in testadi Camerino, che si aggiudica 251 nuovi. ‘Solo’ 94i nuovi iscritti perPolitecnica delle Marche.