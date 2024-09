LIVE Berrettini-Van de Zandschulp ATP Tokyo 2024 in DIRETTA | romano in campo ma piove!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABrutta immagine, oltretutto, vedere dieci bambini che con gli asciugamani asciugano le righe, quando esiste un tetto retrattile. 06:24 I giocatori guardano il cielo. L’arbitro guarda il cielo. A noi sinceramente viene da ridere. 06:23 Scusateci amici, non c’è la minima intenzione di chiudere il tetto. Siamo allibiti! Quindi tra qualche minuto si dovrebbe partire. 06:21 Giustamente Van de, a colloquio col Giudice di sedia, allarga le braccia sconsolato facendo presente, probabilmente, quello che vi abbiamo appena detto. 06:20 Carissimi amici di OA Sport, sapete quanto ci piace raccontarvi eventi importanti come questo. Purtroppo tocca anche sottolineare ciò che non viene svolto per il meglio.