Laura Pausini on the road per il singolo ‘Ciao’ | Ho imparato a lasciar andare

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Difficile, anzi impossibile, non notarlo: un autobus turistico completamente brandizzato che per una giornata intera ha viaggiato per il centro di Milano. È questo, infatti, il mezzo cheha scelto per il lancio del nuovoCiao/Chao (Warner Music, dal 27 settembre) coinvolgendo fanclub e stampa. Una presentazione on the, quindi, ma in fondo, è la stessa artista che era diventata hostess su un volo speciale per Roma e dai suoi eventi ci si può aspettare di tutto. Proprio durante il Silent PAUrty,ha raccontato la genesi della traccia che va a completare la tracklist digitale dell’ultimo album ‘Anime Parallale’, fresco di nomination ai latin GRAMMY. A firmare il brano anche la penna di Sam Smith insieme a quella di Fraser T Smith, Paolo Carta, Antonio Di Martino, Anice e della stessa