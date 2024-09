La Fucecchio che verrà E le polemiche politiche | Cento giorni e pochi fatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) C’è il documento unico di programmazione che delinea come si svilupperànei prossimi anni. Su tutti i fronti, fra grandi opere ed interventi sociali. Ma per Forza Italia "per approvare un Documento unico di programmazione e ancora nessun presidente del consiglio" denota che l’inizio dell’avventura di Emma Donnini "non è dei migliori". "Abbiamo appreso con piacere che la giunta comunale ha approvato il documento unico di programmazione in base al quale saranno sviluppate le fasi della crescita futura disulla base ovviamente delle scelte strategiche adottate dal consesso presieduto dalla neo sindaca – attacca l’esponente azzurro e capogruppo in consiglio comunale Simone Testai – .