Juventus Mauro durissimo su Douglas Luiz

(Di mercoledì 25 settembre 2024)suMassimo, ex giocatore della, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, andando a toccare vari temi legati ai bianconeri. “Il progetto mi piace molto, l’assunzione di responsabilità è stata trasversale. Finalmente gli uomini giusti al posto giusto. A Giuntoli è stata data carta bianca dal punto di vista del cambiamento tecnico, se ripenso al recente passato un cambiamento del genere in panchina è stato fatto altre due volte e non è andata bene: con Sarri, che anche se ha vinto lo scudetto non è stato poi confermato e con Pirlo che vinse la Coppa Italia e la Supercoppa e con il quale si sarebbe potuto continuare ma si preferì tornare ad Allegri. Adesso Giuntoli ha rivoltato come un calzino lo spogliatoio ed è normale che serva tempo. Beh, un paio di scelte dell’allenatore non le ho sinceramente capite.