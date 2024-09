Iling Junior e Dominguez in coro | Bologna grande piazza e un bel progetto per noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 - Mancavano solo loro all'appello, Samuele Benjamin, tra gli ultimi ad approdare in estate in rossoblù. E se uno ha già lasciato il segno (l'attaccante inglese), segnando un gol tanto bello quanto pesante a Como, il talento argentino proverà a fare lo stesso, ora che ha cominciato a prendere confidenza con ambiente, compagni e città. "Per me è un passo molto importante venire qui e in Europa - racconta entusiasta e con il sorriso-: sono contentissimo per questa nuova avventura. La cosa che più mi ha stupito è stato l’atteggiamento dei compagni, mi hanno tutti aiutato ad inserirmi e ad integrarmi. Sono pronto, ho voglia di dare il massimo".