Genoa-Sampdoria Pinamonti sblocca il risultato e dedica il gol a Malinovskyi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il derby della Lanterna di Coppa Italia parte subito a mille. Dieci minuti fantastici al Ferraris, con almeno un paio di occasioni per parte. Alla fine il gol lo trova il, conche sfrutta un errore di Romagnoli nel rinviare il pallone e con un destro da fuori area riesce are ilper i suoi. Corsa ad abbracciare Gilardino in panchina e poi prende in mano la maglia di Ruslan, gravemente infortunatosi la scorsa settimana a Venezia: il centravanti mostra il n°17 a tutto il pubblico del Ferraris.ilil gol aSportFace.